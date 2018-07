Jaanis Valk: paljud põgenevad merele sõltumatust saavutama

Hakkasin Ahto Valteri elu uurima. Mida rohkem ma sellesse süvenesin, seda enam sai minu jaoks selgeks, et ühtepidi tuleb minu film purjetajast, aga see on ennekõike noorest kutist, kes võtab endale pähe idee ja üritab midagi korda saata ning tegeleb sellega kogu oma elu. Filmis tuli lõpuks palju merd, purjeid ja tuuli, aga samas on seal ka palju noore inimese unistust.

Miks sinu arvates taolisi ekspeditsioone ette võetakse?

Nii palju kui olen nüüd inimestega suhelnud ja raamatuid lugenud, oletan, et üks osa inimesi on igapäevaaskeldustest väsinud. Kogu maailm ja infotulv on nii kiireks läinud, et see kõik hakkab ühel hetkel inimest tapma. Võib-olla on see põgenemine kõigest sellest. Teiste inimeste puhul on põhjuseks seikluste otsimine. Kolmandad loodavad iseenda sees midagi uut avastada. Eks see enese proovilepanek on põhiline asi, mis neid sinna sunnib.

Ma olen palju mõelnud, mis oli see, mis Ahto merele viis, ja olen ka filmis üritanud neile küsimustele vastuseid saada. Meie seast lahkunud inimeselt ei ole aga võimalik otse küsida. Mulle tundub, et merel olles nautis Ahto, et ta kontrollib olukorda ja vastutab iseenda eest. Mandril ühe või teise asjaga tegeledes sõltud sa nii paljudest teguritest. Meri andis talle sõltumatuse ja eks ka tänapäeval põgenevad paljud just ühiskonna surve eest merele sõltumatust saavutama.

