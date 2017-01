Jaan Martinsoni järelhüüe: Taevasel suusarajal näeme, Lemps!

Lembitu Kuuse Foto: Hendrik Osula

Lembitu Kuuse on lahkunud… Kui universumis on vähegi õiglust, võetakse just praegu teda, Kuuse Lempsi, seal üleval tugevate käepigistustega vastu, viiakse sauna, tehakse väikesed õlled ja homme kommenteerib ta paradiisi tšempionaadil 50 km eraldistardiga sõitu, klassikalises tehnikas mõistagi.