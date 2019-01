Jaak Aaviksoo: sport õpetas ennast ületama

Tõepoolest. Vanemad panid mind juba enne kooliminekut iluuisutamise trenni. Liuväli oli praeguste tenniseväljakute kohal Toomeorus. Võtsin asja tõsiselt ja uisutasin kõvasti. Ent vanematele öeldi, et muidu tubli poiss, aga võib-olla sobiks talle hoki siiski rohkem. Ise ei pannud ma seda tähele, aga tüdrukud olid pikali kukkunud, kui ma seal poognaid joonistasin. Ühesõnaga: sportlaskarjäär algas mul iluuisutamisega ja lõppes fiaskoga. Hokitrenni ma ei jõudnudki (naerab).

Fiaskost on asi muidugi kaugel. Tehnikaülikooli rektor tuli 1972. ja 1973. aastal TRÜ meeskonnas Eesti meistriks. Noorteklassi tiitlivõitude üleslugemine võtaks enda alla suure osa ajakirjast.

Korvpall võttiski selle koha üle ja ega sinna vahele muid spordialasid mahtunudki.

Meeskonnas, kus ma alustasin, olid kõik minust natuke vanemad, näiteks Ignar Fjuk ja Ivar Raig, kes avalikus elus kaasa löövad. Mäletan, et kui me noorteklassis Eesti meistriks ei tulnud, siis ütles Sokk: „Tuleb kaks korda rohkem higi välja pigistada, et niisugust häbi enam ei juhtuks.“

