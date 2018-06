Ivo Suur peale esimest triatloni: never-ever ei tee ma seda uuesti

Rattaspordi juurde sattus Ivo tänu isa töökaaslastele, kes korraldasid Tõrvas rattavõistlusi, kus noor poiss nakatus kaherattalise pisikuga. „See oli 2000ndate alguses ja Eestis just hakkas rattakultuur tekkima. Alguses olin pigem keskpärane, kuid edasi tulid järjest uued võistlused ja lumepall läks veerema.”

Mõtteni, et võiks läbida triatloni, jõudis Suur esimest korda 2012. aastal, kui Pro Jalgratturite Klubiga kevadel Hispaanias laagris olles pani Priit Raudsepp selle idee temas idanema. Sama aasta suvel ühel võistlusjärgsel grillimisel pakkus sama mees Suurele juba väga konkreetselt osalemisvõimalust Pühajärve ümber toimunud TriSmile 111 triatlonil.

„Mäletan, et ujusin täitsa okeilt ja pärast rattadistantsi olin koguni viies. Jooksus aga kaotasin jõhkralt aega ja lõpetasin umbes 20. koha kandis. Selle triatloni tegin puhtalt rattatreeningute pealt. Talvel üldkehalise ettevalmistuse raames ikka aeg-ajalt basseinis ujumas käisin, aga mäletan, et ei suutnud toona basseinis ujuda krooli rohkem kui 50 meetrit,” meenutab Suur oma triatlonidebüüti.

„Oma esimese triatloni finišis oli mul see emotsioon, et never-ever ei tee ma seda uuesti ... nii raske oli! Mõne aja pärast tekkis aga mõte, et kurat, ma pean uuesti proovima. Siis ma juba üritasin teadlikult rohkem ujuda ja jooksmas käia. Aasta hiljem uuesti TriSmile triatlonil osaledes lõpetasin juba kokkuvõttes neljandana, Harri Soku järel,” lausub mees.

