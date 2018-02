Isa suusajälgedes Tartu maratoni pearajameistriks

Selles on midagi erilist, kui poeg käib isa jälgedes ja jätkab perekonna traditsioone. Täpselt nii juhtust Tartu suusamaratoni pearajameiser Assar Küttiga, kes päris oma ameti isa Arvolt.

Just tänu isale sai Assar esimest korda proovida kätt rajameistrina ja seda juba varajases eas. Kui alguses käis ta lihtsalt abistamas ja raja ääres uudistamas, siis mida aeg edasi, seda vastutusrikkamaid ülesandeid isa pojale usaldas. „Ühel hetkel hakkasin tegema aga Tartu maratoni Elva poolset osa ja isa tegi teist poolt vastu,” sõnab Assar, kes alustas ametlikult tööd rajameistrina 1994. aastal. „Toona tegime radasid Burani mootorsaanide ja suurte traktoritega, millel olid spetsiaalsed rajapressid taga,” meenutab Assar aastakümnete taguseid aegu, mil sai koos isaga radu meisterdatud.

Kogemused õpetavad

Alates 1996. aastast on Tartu suusamaratoni rada aga täielikult Assari vastutuse all. „Siis osteti ka esimene rajamasin,” meenutab Tartust pärit pearajameister ja lisab: „sellest ajast peale vastutan ka mina täielikult raja eest.” Möödunud aastakümnetega on aga tehnika täielikult muutunud ja nii on Assar õppinud karjääri jooksul kohanema erinevate ilmaolude ja masinatega. „Tehnika on tõesti kõvasti muutunud,” tõdeb rõõmsameelne Assar. „Praegust neljandat rajamasinat ei ole kuidagi võimalik võrrelda esimesega,” lisab ta. „Seega on rajameistrina mind kõige enam õpetanud aastatega saadud kogemused,” räägib Assar, mis on heaks rajameistriks saamise saladus.

Ilmataadi ootamatused

Kuidas aga saada tõeliselt heaks ja tunnustatud rajameistriks? „Eks ikka ilmataadi ja tahte toel,” muheleb mees, kes teeb oma tööd suure hoole ja armastusega. „Häid suusaradu saab teha tänu headele ilmaoludele. Raja põhja pressimine hakkab kohe esimese lumega, ka edasine tegevus sõltub ainult ilmast. Suusaradu juba ilma lumeta ei tee,” tõdeb kogenud rajameister.

Just ilmaolude ootamatused teevad Assari sõnul tema ameti põnevaks, sest ükski talv ega tööpäev pole samasugune. „Igal aastal algab kõik jälle nullist peale,” selgitab tasemel rajameister. Lisaks on töö juures nauditav ka pidev looduses viibimine ja pisikeste detailide märkamine. „Öiste tulede valguses ja paksus lumes keset Lõuna-Eesti ilusat loodust on mõnus tööd teha,” sõnab Assar, kelle tee ristub tihti ka metsloomadega.

Unelmate ilm on lumine

Assari sõnul on rajameistri unelmate ilm ikka lumine. „Mida rohkem, seda uhkem,” muheleb ta. Ilma lumeta ju suusarada ometigi ei tee. Kõige enam pelgab Assar aga vihmast ilma, mis hoolega meisterdatud suusarajale grammigi head ei tee. „Hea oleks, kui võistluspäeval vihma ei sajaks,” ütleb Tartu maratoni pearajameister. Olenemata ilmast ei lase kogenud rajameister oma tuju siiski hetkekski rikkuda. „Pole mõtet muretseda asjade pärast, mida muuta ei saa,” räägib Assar rahumeelselt.

