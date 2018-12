Invaspordi liit kuulutas välja aasta sportlased.

Eesti Invaspordi Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul on lõppev aasta olnud täis saavutusi ja meeldivaid üllatusi. “Tegus aasta on toonud tulemusi sportlastele ja elamusi kaasaelajatele. Ratastoolikurlingu võistkonna poolt vaid mõned nädalad tagasi saavutatud MM kvalifikatsiooniturniiri võit oli meeldiv lõpetus spordiaastale,” rääkis Vakra. Ta lisas, et seda tulemust oli juba aimata. “Turniir turniirilt on kurlingu võistkonna meisterlikkus tõusnud ja novembris saavutatud võit on esimene oluline samm Pekingi 2022. aasta paraolümpiamängudele jõudmise teel. 2019. aasta märtsis toimuval MM-il tuleb vormistada järgmised punktid edetabelisse."

Veel päev enne parimate väljakuulutamist tõi koju võidukarika ratastoolitennise meeskond, kes saavutas Balti karikavõistlustel 1. koha. "Meie parasportlaste töö kannab tasapisi vilja ning hea meel on tõdeda, et eeskuju on nakkav ning nii mõnelgi spordialal on olemas lootustandev järelkasv," rõõmustab Vakra.