Inglismaa koondise peatreener sattus rongis füüsilise rünnaku ohvriks

Inglismaa ragbikoondis ja peatreener Eddie Jones jäid nädalavahetusel alla Calcutta karika finaalis Šotimaale ning järgmisel hommikul jäi Jones toetajate poolt tulnud füüsilise ja verbaalse rünnaku ohvriks.

Nimelt oli Jones teel Šotimaalt Manchesteri, et vaadata Manchester Unitedi liigavõitu Londoni Chelsea vastu. Sinna oli teda kutsunud Sir Alex Ferguson.

"Ma olen inimene. Ma ei arva, et ma oleks teistest erinev, seetõttu arvasin, et on normaalne sõita ühistranspordiga," ütles Jones meediale.

Kui tema käest küsiti, et kas vägivald oli füüsiline või lihtsalt verbaalne, ütles Jones: "Natuke mõlemat."