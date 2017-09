Inglise snuukriäss: mind on kehakaalu pärast nii palju noritud, et iga psühholoog unistab minusugusest patsiendist

Endine snuukri maailmameister Shaun Murphy helistas eile suhtumisest ülekaalulistesse rääkinud BBC raadiosaatesse ning jagas inimestega oma avameelset lugu sotsiaalmeedia kommentaaridest ja küberkiusamisest.

35-aastane inglane võitis 2005. aasta snuukri MM-i ning jõudis finaali ka 2009. ja 2015. aastal. Maailma edetabelis asub ta kõrgel viiendal kohal.

"Noorena noriti minu kallal, näidati näpuga ja kiusati, kuna olin ülekaaluline. Iga psühholoogi unistus oleks aidata välja mõelda, millist mõju avaldas see mu hilisemale elule," alustas 35-aastane inglane.

"Inimesed, kellel neid probleeme pole, ei mõista neid. Keegi, kes ei joo, ei mõista, miks alkohoolik ei suuda seda maha jätta. Samamoodi ei suuda keegi, kes pole ülesööja, mõista, mis toimub nende peas, kes on. Olen oma elus kogenud kohutavat kiusamist."

"Paar aastat tagasi kaotasin maailmameistrivõistluste finaalis, mis oli niigi raske hoop, aga sotsiaalmeedia kommentaarid - "Sa näed õudne välja", "Sa pead kaalus alla võtma", "Sa kaotasid, sest oled paks", tähendasid, et ma ei lahkunud kodust kaks nädalat."

"Mulle pole vaja õpetada, millised toidud on tervislikud ja millised mitte. Põhjus, miks minusugused inimesed ei suuda teisi valikuid teha, peituvad sügava mentaalse probleemi taga."

"Inimesed võtavad nüüd kindlasti väikseid viiuleid välja, kuid see on väga raske. Kiusamine võib läbi tungida igast sinu kaitsekihist. Sa loed keset ööd midagi Twitterist või Facebookist ning oled nullpunktis tagasi."

"Mõned inimesed kujutavad ette, et kohe, kui ma loen negatiivset kommentaari - näiteks see pintsak näeb su seljas kitsas välja - lähen ma välja ja jooksen kolm miili. See ei tööta nii. Sellega on väga raske toime tulla."

"Kui ma oma varajastes kahekümnendates tuurile murdsin, olin ma suur mees. Olin aastate jooksul proovinud mitmeid dieete ning kolm või neli aastat tagasi ma kaotasingi palju kaalu, kuid nende arusaamadega pole võimalik kunagi lõpuni võidelda. Inimestel pole aimugi, kuidas see mõjutab inimest, kes neid [sõnu] kuuleb."