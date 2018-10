Iluvõimleja Adelina Beljajeva tõi Eestile noorte olümpialt juba teise medali

View this post on Instagram

Palju õnne meie iluvõimleja Adelina Beljajevale, kes võitis rahvusvahelise tiimi koosseisus noorte OM-il võistkondliku hõbemedali! Beljajeva on Max Whitlocki nimelises võistkonnas koos Kasahstani iluvõimleja Roza Abitova ja Malaisia esindaja Rayna Khai Ling Hoh-ga, samuti kuulusid loosiga kokku saanud võistkonda Jaapani, Argentiina, Equadori, Malaisia, Venemaa ja Egiptuse riistvõimlejad, Portugali akrobaadid ning Hispaania ja Suurbritannia batuudihüppajad. Iluvõimlemise kvalifikatsioonivõistlusel teenis Beljajeva 18. koha. #EOKtiigrid #noorteolümpia #BuenosAires2018 #terveeestieest