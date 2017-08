Hunt alustas Indianapolis Coltsi treeninglaagrit võimsalt

Ameerika jalgpalli liiga NFL meeskonna Indianapolist Coltsi hooajaeelsest treeninglaagrist on möödas kaheksa päeva ning äärekaitsja Margus Hunt kerkinud selle ajaga kindlaks põhikoosseisu kandidaadiks.

Enne laagrit, prognoosides hooajal tulle asuvat kaitseliini, arvati, et Johnathan Hankins, Henry Anderson ja Kendall Langford peaksid olema algrivistuses, Hassan Ridgeway Grover Stewart ja Al Woods kindlalt põhikoosseisus ning neli meest – Hunt, David Parry, T.Y. McGill ja Josh Boyd – võitlevad ühe koha nimel.

Eile avaldas Colts aasta esimese meeskonna nimekirja – depth charti – ning Hunt on seal kerkinud äärekaitsjatest esimeseks vahetusmeheks Andersoni selja taha. Arvestades, et Langfordi vaevab vigastus, on Hunt hetkeseisuga siiski seitsme kaitseliini mängija seas, kes põhikoosseisu mahuvad.

Asjale lisab jumet seegi, et Coltsi peatreener Chuck Pagano tõi välja neli mängijat, kes on talle muljet avaldanud ning nimekirja esimene oli Hunt.

Pagano listed a few guys that have caught his eye:



DE-Margus Hunt

ILB-Jerermiah George

CB-Nate Hairston

S-Malik Hooker — Kevin Bowen (@KBowenColts) August 8, 2017

Paraku maksab rohkem see, mida mehed platsil korda saata suudavad. Esimene võimalus silma paista on Hundil juba pühapäeval, kui Colts kohtub esimeses hooajaeelses mängus Detroit Lionsiga.