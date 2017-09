Homme saavad Tehvandil alguse suvebiatloni lahtised Eesti meistrivõistlused

Sel nädalavahetusel toimuvad Otepääl suvebiatloni lahtised Eesti meistrivõistlused, kus võtab mõõtu suurem osa Eesti laskesuusakoondisest.

Naiskoondislastest lähevad homme starti Kadri Lehtla, Meril Beilmann, Regina Oja, Susan Külm ning Tuuli Tomingas. Eemale jääb vaid USAs õppiv ja treeniv Johanna Talihärm. Meestekoondisest võtavad nädalavahetusel rullirajal mõõtu vanameister Roland Lessing, Johan Talihärm, Martin Remmelg, Kalev Ermits ja Rene Zahkna. Lõunanaabritest lisab võistlusele närvikõdi Läti laskesuusalootus Roberts Slotiņš.

Eesti koondise lasketreeneri Indrek Tobrelutsu sõnul annab nädalavahetusel toimuv võistlus treeneritele ja sportlastele ülevaate suvel tehtud treeningute tulemustest. “Sportlastel on hea võimalus omavahel mõõtu võtta, välja jagatakse ikkagi Eesti meistrivõistluste medalid, mis on iga sportlase jaoks olulisel kohal ning seetõttu näeme kindlasti põnevaid heitlusi,” annab treener nädalavahetusel toimuvast aimu.

Tobreluts selgitab, et laskesuusatamisel ja suvebiatlonil väga suurt vahet ei olegi ning kutsub kõiki spordisõpru laupäeval ja pühapäeval Tehvandile oma lemmikutele kaasa elama. “Ka suvebiatlonis jätkub põnevust viimase lasketiiruni,” räägib treener. “Ainsaks erinevuseks ongi see, et suuskade asemel sõidavad sportlased lihtsalt rullidel, kuid ala ise on täpselt sama huvitav,” lisab ta.

Homme kell 11.00 on Tehvandil kavas suvebiatloni sprindidistantsid ning pühapäeval, algusega kell 10.15, kroonitakse Eesti meistrid jälitussõidus. Võistlus on kõigile pealtvaatajatele tasuta.

Manuses suvebiatloni lahtiste Eesti meistrivõistluste startlist.