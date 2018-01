Homme Delfi TV-s | Ronimisministeeriumis peetakse uudse olümpiaala võistlused

Sel laupäeval, 6. jaanuaril toimuvad Ronimisministeeriumis boulderdamise võistlused. Delfi TV vahendab üritust vahemikus 15:00-17:00 otsepildis.

Ronimine on spordiala, mis teeb 2020. aastal toimuvatel Tokyo suvemängudel oma olümpiadebüüdi. Eestis on huvi ronimise vastu on selgel kasvutrendil tänu ala kasvavale populaarsusele ja olümpiaala staatusele. Eelmine sarnane võistlus, La Sportiva Tallinn Open, tõi kokku rekordilised 150 võistlejat Eestist ja ka naaberriikidest.

Olümpial võistlevad ronijad kolmes erinevas distsipliinis: bouldering, raskusronimine ja kiirusronimine. Ronimisministeeriumi Jaanuari võistlusel pühendutakse boulderingule, mis on kõige tehnilisem ja jõulisem osa ronimises. Rahvusvahelisel tasemel koguvad bouldering võistlused kõige suuremat tähelepanu radade huvitavuse tõttu.

Peale võistluse võitjate, pärjatakse homme ka Eesti aasta 2017 kaljuronimise karikasarja võitjad.

