HOMME DELFI TV-s: Rakveres selgub Eesti raiemeister 2017

Laupäeval, 10. juunil selgub Rakveres Eesti raiemeister 2017, võistlused toimuvad Rakvere Keskväljakul. Raiespordi Eesti meistrivõistlused kuuluvad sarja xTREEm CUP 2017. Delfi TV vahendab võistlusest kell 9:00-17:00 otsepilti.

Eesti meistritiitli pärast astub heitlusesse mitukümmend raiesportlast, meie parimatele pakuvad konkurentsi Läti, Leedu ja Soome võistlejad. Raiespordisarja xTREEm CUP projektijuht Mart Kelk selgitas, et meistritiitlile pretendeerijaid on mitmeid.

"Näiteks osalevad mitmekordsed Eesti meistrid ja maailmameistrivõistluste medalimehed Andres Olesk ja Taavi Ehrpais, Eesti meister 2012, 2015 ja 2016 Sulev Tooming, maailma ja Euroopa võistlustel mehetegusid teinud juuniorsportlane Jarro Mihkelson. Nii et võitjat ennustada on täiesti võimatu!“ Kokku osaleb laupäevasel võistlusel 34 võistlejat, neist 9 välisvõistlejat.

Raiespordis võisteldakse viiel alal - puu langetamine, saeketi vahetamine, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine ja laasimine.

Võistluspäev algab kell 8.30 puude langetamisega, mis toimub Rakverest väljas. Langetamisel annavad kohtunikud punkte täpsuse eest, lisaks täpsusele pööravad kohtunikud tähelepanu ohutustehnikale. Kui saagimistehnika on vale ja ohtlik, saab võistleja miinuspunkte.

Ülejäänud neli ala peetakse Rakvere Keskväljakul, kus võistlused algavad kell 9. Esimeseks alaks on saeketi vahetus, millega kiireimad võistlejad saavad hakkama kümnekonna sekundiga.

Täpsussaagimine ja kombineeritud järkamine kujutavad endast palgi küljest kolme kuni kaheks sentimeetrise paksuse ketta ära saagimist. Täpsussaagimisel asetseb palk maas vineerplaadi peal, mida saag puudutada ei tohi.Kombineeritud järkamisel paiknevad palgid maapinna suhtes nurga all. Oluline on kiirus, ketaste paksus ja sae ohutu käsitlemine.

Kell 15 alustavad võistlejad laasimisega. Kuue meetrise palgi sees on 30 oska, mis tuleb võistlejaid kiiruse peale maha saagida. Laasimisel tuleb arvestada, et sisselõiked palki on keelatud, peale selle ei tohi oksatüükad jääda kõrgemad kui 1,5 sentimeetrit.