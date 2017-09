HOMME DELFI TV-s | Palamusel lõpeb raiespordisarja xTREEm CUP hooaeg

Laupäeval, 16. septembril, lõpeb Eesti raiespordisarja xTREEm CUP käimasolev hooaeg võistlusega TOP 10. Traditsiooniline, juba kahekümnendat korda toimuv võistlus pakub sel aastal pinget ja põnevust Palamusel, Suurel Paunvere Väljanäitusel. Delfi TV vahendab üritusest vahemikus 10:00-17:00 otsepilti.

"Kahekümnes võistlus ja kahekümnes laat sobivad väga hästi kokku," sõnas raiespordi võistlussarja xTREEm CUP 2017 peakorraldaja Mart Kelk. Laadakülastajad saavad raievõistlustele kaasa elada alates kella kümnest, kui algavad platsialad.

Kelk lisas, et võistlused tulevad kindlasti pingelised ja huvitavad. „Kindlaid favoriite ei ole. Osa võtavad nii Eesti kui lähinaabrite parimad raiesportlased. Pole üldse kindel, et esikoht jääb koju, kuid loodame seda väga – Eesti sportlased on maailma tipus. Samas osaleb võistlusel nimekaid välisvõistlejaid, ohtlikumad konkurendid meie meestele on Soome võistleja Jukka Perämaki ja leedulane Romas Balčiūnas“.

Eesti võitlejatest toob Kelk esile nii vana „raudvara“ kui ka ambitsioonikaid noori. „Taas on võistlustules meie absoluutne tipp – Andres Olesk ja Taavi Ehrpais. Kuid viimatistel Eesti meistrivõistlustel tuli neil alla vanduda Luua Metsanduskooli õpetajale, raiespordi „tõusvale tähele“ Helvis Koort´ile. Löögivalmis on ka maailmameistrivõistluste koondisesse kuulunud Sulev Tooming ning 2014. aasta Eesti meister Erik Rist. Võitjat ennustada ei saa.“

Lisaks profiklassis võistlevatele meestele osalevad võistlusel ka juuniorid. „Siin tuleb kiita Luua Metsanduskooli ja sealseid õpetajaid, kelle käe alt tuleb nii metsamehi kui noori raieportlasi. Konkurentsi neile pakuvad noored Läti metsamehed Ogre tehnikumist ja Pärnu kutsehariduskeskuse võistlejad,“ selgitas võistluste peakorraldaja.

Palamusel toimuvatest raievõistlustest võtab osa 39 raiesportlast, Eesti meestele pakuvad konkurentsi Läti, Leedu, Soome ja Valgevene raiesportlased. Võistluse tulemused lähevad arvesse ka tuleval aastal Norras toimuva raiespordi maailmameistrivõistluste meeskonna väljaselgitamisel.

Raievõistlusi, mille all mõeldakse siiski mootorsaagidega saagimise võistlusi ja mille maailmameistrivõistlusi peetakse alates 1970. aastast, on samast ajast korraldatud ka Eestis. Algselt olid reeglid ja saed küll teised, aga viimased 15–20 aastat pole reeglistikus olulisi muudatusi tehtud.

Võistlusalasid on viis ja need on tuletatud tähtsamatest saega tehtavatest metsatöödest: täpne puulangetamine, kiire ja kvaliteetne laasimine, täpne ja ratsionaalne tüvede järkamine ning sae hea hooldamine.

Võistlus TOP 10 on võistlussarja xTREEm Cup 2017 tänavune kolmas jõukatsumine. XTREEm Cup ühendab kevadest sügiseni enda alla kolm traditsioonilist raievõistlust: aprillis maamessil toimuv Kevadkarikas, Eesti raiemeistrivõistlused ja võistlus TOP 10.