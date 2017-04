HOMME DELFI TV-s: Eesti ragbikoondis avab EM-hooaja Taani vastu

Eesti ragbikoondis avab laupäeval hooaja, astudes Euroopa meistrivõistluste II divisjoni mängus Kalevi Keskstaadionil vastu tugevale Taani koondisele. Pall lüüakse lahti sel laupäeval kell 14.00 ja Delfi TV vahendab kohtumisest otsepilti.

Eesti ragbikoondise uus kapten Rasmus Toompere ütles, et Eesti koondis on iga aastaga parandanud oma hooajaeelse ettevalmistuse taset - ühised treeningkogunemised üle nädala ja mängijate iseseisev treening peaksid olema mängijatele ladunud alla sellise baasi, et platsile jookseb läbi aegade kõige tugevam Eesti koondis.

“Eesti koondise tuumik on kokku mänginud juba aastaid ning meie kõige suurem eelis on see, et me teame täpselt teineteise tugevusi ja nõrkusi ning teame, millises situatsioonis saab kelle peale loota ning millal peab kuskilt jälle lappima," sõnas Toompere. "Taani tugevus on ühtne võistkond. Nende eesliini mängijad tegutsevad agressiivselt ning me ei tohi hetkekski valvsust kaotada. Samuti on neil tagaliini mängijates korraliku kvaliteeti, mis teeb nende kinnipüüdmise väga keeruliseks."

Ragbikoondise peatreener Ray Dicksoni sõnul on koondis valmistunud hooajaks paremini kui kunagi varem. Treeneri seisukohalt on Eesti koondise selgeks tugevuseks äärmiselt võimas eesliin, kellele assisteerivad pidevalt paraneva kvaliteediga tagamängijad.

“Taani on tugev kogu väljakul ning me peame töötama väga keskendunult, et nendega sammu pidada. On selge, et Taani on tugev ja nad kuuluvad tegelikkuses divisjoni jagu kõrgemale. Me üritame aga omi tugevusi maksimaalselt ära kasutades nende sinna jõudmist takistada,”

selgitas Dickson.