Hispaania kulturismivõistlus jäi ära, sest osalejad põgenesid dopinguküttide hirmus saalist

Gunnar Leheste reporter RUS 17

Foto on illustreeriv. Foto: AP/SCANPIX

Hispaanias Santurzis pühapäeval toimuma pidanud kulturismi- ja fitnessivõistlus Euskadi Cup jäeti viimasel hetkel ära, kuna võistlejad said teada, et võistlustel on ka dopingukontroll.