Heli Jalakas: saan võistlustel ennast proovile panna üldises meesteklassis

Field target-laskmine annab võimaluse end tubasest rutiinist lahti rebida: liigud värskes õhus, keha saab vormi, stress maandatud ja vaim vabaks. Field target’is võib konkurent sind õpetada ja vastupidi, sest treeningul võid jagada kaaslasele kogemusi – näiteks kuidas lugeda muutlikku tuult, määrata märkide kaugust, lahendada probleeme püssi ja optikaga. See annab hea võimaluse laskmisoskuseid ja -tehnikat arendada. Kuid võistlustel on konkurent sinu vastane ja siis pead ballistilised arvutused ja lasu tegema ise. Mõni hea võte tuleb alati endale varuks jätta, sest võita tahavad kõik. Ääretult rahuldust pakub see, kui suudad mühiseva tuulega 0,5-grammise tinatüki 50 meetri kaugusel asuvasse 40-millimeetrisesse avasse lennutada. Sellist tunnet ei saa osta, seda saab ainult kogeda. Ja nii maailmameistrid lõpuks sünnivadki.

Medaleid ja tunnustusi

Aastatel 2011–2018 on Eesti field target-laskurid võitnud suurvõistlustelt 49 medalit. Edukamaid on olnud vedrupüssilaskurid 36 autasuga. Kõige tipus troonib Heli Jalakas, kellel on auhinnakapis 24 medalit, 13 neist kuldset. Ta on kuuekordne naiste maailmameister ja võitnud absoluutarvestuses 2014. aastal MM-i pronksi ja EM-i kulla. Nende saavutuste eest pärjati Heli 2014. aastal Tallinna parima naissportlase tiitliga.