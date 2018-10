Heiki Nabi sai MM-i pronksimatšis napi kaotuse

Taas oli matš skoorivaene. Passiivsuse tõttu 0:1 kaotusseisu jäänud Nabi suutis küll viigistada, kuid 50 sekundit enne matši lõppu sai ta uuesti hoiatuse ja kuubalane pääses ette 2:1. Selleks hetkeks oli eestlane silmnähtavalt väsinud ja ka telekommentaatorid märkisid: „Ta on täiesti läbi, ei näe, kuidas Nabi võiks sellest seisust välja tulla.”

Paraku nii läkski, Nabi ei suutnud alles jäänud ajaga rohkem punkte teenida ja lõpetas MM-i viienda kohaga. Pronksimatši lõppskooriks jäi 3:1, kuna Nabi treener Igor Bugai tegi kohtumise lõpus challenge'i, mis osutus valeks.

Nabi endisele treenerile Henn Põllustele jäi silma tagasihoidlik võhm. "Võhmaga ei pidanud vastu. Mulle tundub, et seal on midagi viltu," mõtiskles Nabiga kokku 14 aastat töötanud Põlluste. "Poolfinaalis õnnestus venelasel Heikit võita Heiki enda trumpidega: ta oli aktiivsem ja hoiatused tulid peale. Sealgi tundus, et võhma ei olnud ega suutnud lõpuni võidelda."

Maailmameistriks tuli poolfinaalis Nabist jagu saanud venelane Sergei Semjonov, kes võitis ameeriklast Adam Jacob Cooni 9:0.