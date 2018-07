Haugasmägi võitis viienda veemoto Euroopa meistritiitli

Rasmus Haugasmägi sai täna Suurbritannias Oulton Boardsis veemoto Euroopa meistrivõistlustel klassis OSY-400 viiendat korda esimese koha.

Oulton Boardsis oli stardis 13 veemotosportlast, kellest enamus oli korraldajamaa esindajad, kuid viis sõitjat ka hiljutiste maailmameistrivõistluste kiiremad mehed. Ajasõidus suutis kogenud poolakas, Haugasmägi põhikonkurent Cezary Strumnik Tartu Veemotoklubi sportlase üle taktikaliselt kavaldada ning sai kirja kiireima ringiaja, Haugasmägi oli kohe tema järel teine.

Seekord oli võistluse ajakava kohaselt laupäeval ainult üks võistlussõit ja ülejäänud jäid pühapäeva. Kuna üks konkurentidest sõitis esimese poi minema, tehti esimeses sõidus kordusstart. „Oli selge, et otsustavaks saab start ning esimeses sõidus suutsin stardi ära võita ja jõudsin esimesena ka esimese poini. Poolakas ei olnud mul nii tihedalt kannul ja sain sõita suhteliselt turvaliselt,“ kommenteeris Haugasmägi.

Huvitava faktina oli Haugasmägi eelmise aasta paadiga sõitnud inglane Wayne Moyse esimeses sõidus kolmas.

Võistlustingimused tegi Haugasmägi sõnul harjumatuks seegi, et betoonseintega rajal tekkis tavapärasest tugevam lainetus, mille tõttu tuli gaas varem maha võtta kui ta harjunud on. „Aga ma arvan, et need tingimused olid kõigile võrdsed,“ ütles ta. Ka kiitis ta oma uut paati, mille kiirendus oli konkurentidest parem, lubades nii rahulikumalt pöördeid võtta.