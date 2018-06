Haugasmägi alustas MM-hooaega Poolas võidukalt

Viiekordne veemoto maailmameister OSY-400 klassis Rasmus Haugasmägi võitis tänavuse esimese maailmameistrivõistluste etapi kaks esimest sõitu Poolas Slesinis.

Tiitlikaitsja Haugasmägi alustas võistlust hästi juba laupäevases kvalifikatsioonis, mille ta võitis. Ka laupäevases kahes esimeses võistlussõidus suutis ta edestada oma suurimat konkurenti, poolakat Cezary Strumnikut ning need põnevas heitluses võita. Mõlemas esimeses võistlussõidus sai kolmanda koha Billy Allen (USA).

„Üldiselt on läinud hästi. Startidest olen ilusti minema saanud ja ka põhikonkurenti poolakat olen suutnud korralikult katta, kuigi see on päris keeruline ja ta püsib tihedalt sabas,“ rääkis Haugasmägi. „Väga palav on ja püüame võimalikult kaua varjus püsida,“ kommenteeris ta Slesinskie järvel valitsevaid võistlustingimusi.

Oma MM-debüüdi tegi ka teine eestlane Rene Suuk, kes kvalifikatsioonis näitas 13 osaleja seas viiendat aega.

„Korraldajate poolt oli siin pisut segadust. Esimeses sõidus oli rajal ees kaks jetti ja üks kaater tekitas laineid. Rene pani seetõttu paadiga üle pea,“ rääkis Haugasmägi. Sõit katkestati punase lipuga enne esimese ringi lõppu, kuna Suuk ja Anton Dickfors (Rootsi) tegid esimeses kurvis avarii.

Osalejatele anti uus start, kuid Suuk selles kahjuks osaleda ei saanud, kuna läks haiglasse kontrolli. 3. ja 4. sõidus ta osaleb.