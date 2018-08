Harku järvel raskelt vigastada saanud Saksa veemotosportlane viidi kodumaale

Kuidas Alexil õnnetusest taastumine läheb, pole Eesti Veemoto Liidu inimestele teada. "Rohkem me ei tea, kui seda, et ta Saksamaale taastuma viidi. Arstid enam infot ei välja ei anna," rääkis Defile Eesti Veemoto Liidu juhatuse liige Algo Kuus.

Saksamaale üle viimisega kustusid ka eestlaste lootused õnnetuse täpsemaid asjaolusid teada saada. "Kuna meest enam siin ei ole, pole meil ka teada, mis tal seal täpselt juhtus. Seda saab ainult tema ise öelda," lisas Kuus.

Praeguseks on teada, et Alex läks üksinda järve peale ajasõiduringile, paat võttis tuule alla ning umbes 160 km/h kiirusel sõites lendas ta paadist välja, maandudes vette. 30. juulil oli Kuusile teada, et mehel on kaelalülimurd ning samal õhtul peaks tehtama operatsioon, mis on edasist paranemist silmas pidades kriitilise tähtsusega.

Harku järve võistlused katki jätnud juhtumit tänaseks edasi uuritud pole. Intsident tuleb ilmselt arutlusele oktoobris Liibanonis toimuval rahvusvahelise veemotoliidu assambleel, kuhu Kuus sõidab koos Eesti Veemoto Liidu presidendi Vahur Joalaga.

"Kohapeal viibinud rahvusvahelise alaliidu esindaja tegi juhtunust raporti. Rohkem pole meil sellega mingit seletamist olnud. Eks assambleel tuleb see turvalisuskomisjonis taas jutuks," arvas Kuus.

Eestlased lähevad assambleele ettepanekuga spordiala reegleid selliselt muuta, et kiirused langeksid järgmise aasta võistlustel vähemalt 20 km/h.