Haridusstipendiumi pälvisid 30 praegust ja endist tippsportlast

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on Eesti Olümpiakomitee juba aastast 2003 pakkunud võimalust, millega Eestit silmapaistvalt esindanud sportlased saavad võimaluse jätkata haridusteed endale sobival ajal ja omandada soovitud kõrg- või kutseharidus. See on meede, mis aitab sportlastes suurendada kindlustunnet, et tulevikus on võimalik konkureerida edukalt ka tööturul.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju sõnul on EOK ja Haridus- ja Teadusministeeriumi 15 aasta pikkune koostöö tippsportlaste haridusstipendiumi projektiga olnud tõhus. "Läbi selle programmi on saanud lisatuge hariduse omandamisel sajad sportlased. Seekordses jaotuses oli 30st 23 korduvtaotlust, mis näitab, et kord alustatud õpingutega soovitakse kindlasti lõpuni minna. Haridusstipendiumi projekti on üks EOK topeltkarjääri programmi komponentidest, mis soodustab sportlastel peale tippsportlase karjääri lõpetamist alustada või jätkata kõrg- või kutsehariduse omandamist," ütles Raju EOK pressiteate vahendusel.

2018. aasta sügissemestril pälvisid stipendiumi: