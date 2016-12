Kes on Eesti parim pallimängusportlane?

Kes on Eesti parim pallimängusportlane? Foto: Kollaaž

Eesti Olümpiakomitee poolt jagatavad Kristjani auhinnad parimatele sportlastele on läbi aegade olnud individuaalsportlaste pärusmaa.

Kokku on alates 1955. aastast välja kuulutatud 120 Eesti aasta parimat sportlast - aastatel 1955-1966 oli auhind ühine, viimased 50 aastat on meeste ja naiste seas valitud eraldi võitja. 120 korrast vaid ühel puhul (!) on võitjaks osutunud võistkondliku pallimänguala harrastaja, kui 1991. aastal kuulutati parimaks meessportlaseks Tallinna Kalevi Nõukogude Liidu meistriks aidanud Tiit Sokk. Kuidagi vähe, eks?

Delfi otsustas pallimängutegijatele appi tulla ning nende seast omakorda parim välja valida. Teie ees on kümme kandidaati - kes oli lõppeval aastal Eesti parim sportlane võistkondlikul pallimängualal?

Nominendid on toodud tähestikulises järjekorras. Hääletus kestab kuni 30. detsembri hilisõhtuni ning võitja selgub aasta viimasel päeval.