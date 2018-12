Gröönimaa jooksumaraton. Kas ainult hulludele?

Rajateenistuse kohta võiks öelda, et kõik vajalik oli olemas. Mulle liigsed tuled ja viled maratonidel ei istu niikuinii, seega minu jaoks üsna ideaalne võistlus. Olemas oli turvatunne, soe jook ja piisavalt süüa. Liustikul oli rada maha märgitud lippudega, millest tohtis mööduda ainult ühelt poolt, see pool oli kontrollitud ja lõhedevaba. Terve maratoni vältel sõitis maastikuautoga mööda trassi edasi-tagasi arst, kes igal möödumisel uuris, kas kõik on korras.

Vaated olid kogu aeg sellised, et aaahhhh! Lõpus tuli mul millegipärast tahtmine laulda, aga ma olin juba ennast nii soodaks jooksnud, et mul ei tulnud meelde ühtegi laulu peale Eesti hümni − laulsin siis seda. Finiš oli kohe majutuskoha ukse juures, seega sai kiiresti sooja. Köhisin pärast lõpetamist terve ülejäänud päeva. Mingil määral said hingamisteed kahjustada küll, aga järgmisel hommikul polnud enam midagi viga.

