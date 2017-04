Getter Saar alustas sulgpalli EMi võidukalt

Täna Taanis Koldingis alanud sulgpalli Euroopa meistrivõistlustel võitis naiste üksikmängus Getter Saar avaringis Katarina Galenici Horvaatiast 21:13, 19:21, 24:22.

Esimeses geimi võitis Saar (BWF 112) kindlalt, kuid siis läks initsiatiiv Galenicile (BWF. 444) ning vastane juhtis ka otsustavas geimis 17:11. Seejärel suutis eestlanna end koguda, seisu viigistada ning võtta viimastel otsustavatel punktidel lõpuks võidu.

„Mul ei olnud täna kindlust ja ei usaldanud enda lööke. Muutusin peale esimest geimi natuke kärsituks ja oleksin võinud lihtsamalt mängida. Kolmanda geimi lõpus, kui järgi sain ei olnud enam nii närvis ja suutsin mängida pingevabamalt kui geimi alguses, seetõttu tõenäoliselt võitsingi,“ arvas Saar mängu järel.

Eestlanna järgmine vastane on Gayle Mahulette Hollandist (BWF. 92). Eelseisvale mängule vaadates hindas Saar, et Mahulettega tuleb tasavägine ja pikk matš, kuna mõlema mängustiilid on üsna sarnased.

EMi avapäeval olid Eesti mängijatest võistlemas veel segapaarismängus Helina Rüütel ja Raul Käsner, kes kohtusid Hollandi paari Ruben Jille ja Iris Tabelingiga (BWF 70). Eestlased suutsid endast maailma edetabelis oluliselt kõrgemal asuvate vastaste vastu näidata head mängu ning teises geimis oli võimalus ka geimivõit noppida. Kahel viimasel punktil olid kindlamad siiski hollandlased, kes võitsid 21:13, 21:19.

„Mängisime hästi ja suutsime neile vastupanu avaldada. Tavaliselt on meil nii tugevate paaride vastu raske, kuid täna oli šanss ka geimivõit saada. Teise geimi lõpus hakkas endal kahjuks käsi natuke värisema ja vastased mängisid kindlamalt“, võtsid Käsner ja Rüütel mängu kokku.

Homme seisab Käsneril ja Rüütelil ees oma peaala paarismäng. Helina Rüütel ja Kristin Kuuba mängivad võistlustel teise paigutuse saanud bulgaarlannade Gabriela Stoeva ja Stefani Stoevaga. Raul Käsner ja Kristjan Kaljurand lähevad vastamisi kuuenda paigutusega taanlaste Mathias Christianseni ja David Daugaardiga.

Kolmapäeval peab esimese mängu ka meeste esireket Raul Must, kes sai loosiga otse teise ringi ja ootab oma vastast tänaõhtusest austerlase Luka Wraberi ja kreeklase Ilias Xanthou mängust.