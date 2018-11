FOTOD | Tradehouse jagas Eesti spordilootustele stipendiumiteks 20 000 eurot

Tradehouse ilukaubamaja stipendiumi pälvisid sel aastal järgmised kuni 26-aastased noorsportlased: aerutaja Joosep Karlson, oma vanuseklassi maailmameister karates Li Lirisman, laskesuusataja Tuuli Tomingas (igaüks 4000 eurot), vasaraheitja Anna Maria Orel (3000 eurot) ning paraujuja Matz Topkin (2000 eurot), rahvahääletuse võitjana teenis 3000-eurose stipendiumi disc golf’i mängija Albert Tamm.

Tradehouse Ilukaubamaja tegevjuht Laura Kuldkepp sõnas, et tänavused stipendiaadid paistsid silma oma professionaalsusega. „Erakordne tahtejõud, motiveeritus, sihikindlus, aga ka suurepärane eneseväljendus, on märksõnad, mis iseloomustavad kõiki meie noori stipendiaate. On hea meel tõdeda, et Tradehouse Noorsportlase stipendiumi väljakuulutamist oodati juba pikisilmi ja niivõrd paljud kandidaadid pidasid stipendiumit oluliseks panuseks oma sporditulevikku,“ rääkis Kuldkepp.

Kuue aastaga on Tradehouse Noorsportlase stipendiumikonkursist kasvanud Eesti üks suuremaid konkursse, kuhu tänavu laekus täpselt 100 taotlust.

Mitmeid stipendiaate ühendab eesmärk pääseda järgmistele olümpiamängudele – 2020 suvemängudele Tokyos või 2022 talimängudele Pekingis. Selle ja teiste sportlike eesmärkide saavutamiseks on suur roll ettevalmistusel, mis hõlmab treeninglaagrites osalemist, spordivarustuse täiendamist, meditsiinikulutusi ja palju muud. Iga sportlane otsustab stipendiumi kasutamise otstarbe üle ise.