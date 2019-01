FOTOD | "Tahame visata, mitte vihata!" Discgolfi harrastajad kogunesid Tõrvandi parkmetsa rahumeelsele miitingule

Toimetas: Gunnar Leheste reporter RUS

Discgolfi harrastajate miiting Tõrvandis Foto: Jan Henrik Pärnik

Delfi kirjutas 24. jaanuaril discgolfisõjast Tõrvandi parkmetsas, kus hõõrumine kettalennutajate ja kohalike vahel on läinud nii teravaks, et konflikte on lahendama kutsutud isegi politsei. Täna kogunes suur hulk kettagolfareid parki rahumeelsele miitingule, näitamaks vallavalitsusele, kui suur on selles metsas mängimisvõimalusest huvitatud inimeste hulk.