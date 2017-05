FOTOD: Seitsmenda Paul Kerese tänava maleturniiri võitsid Tarvo Seeman ja Nikita Slavinski

Täna toimus Jüri Ratase eestvedamisel seitsmendat korda Paul Kerese tänava maleturniir, mille käigus võtsid Nõmme mändide all vabas õhus mõõtu 186 malesõpra. Võistlus toimus eraldi täiskasvanute ja kuni 12-aastaste laste arvestuses.

„Ma tänan siiralt kõiki võistlusest osa võtnud malehuvilisi ning head korraldusmeeskonda, tänu kellele kujunes tänavune võistlus taas väga rahvarohkeks ja huvitavaks. Mul on hea meel, et ilus ilm andis kõigile noorematele ja vanematele malesõpradele võimaluse ennast hästi tunda ja omavahel sõbralikult mõõtu võtta. Loodan, et kõik osavõtnud jäid rahule ning taas sai kinnitust, et Paul Kerese mälestus on jätkuvalt au sees,“ ütles Jüri Ratas.

Täiskasvanute arvestuses saavutas esikoha Tarvo Seeman, talle järgnes ülitihedas konkurentsis Andrei Šiškov ning kolmanda koha pälvis Sergei Neff. Kuni 12-aastaste turniiri võitis Nikita Slavinski, teise koha saavutas Artur Mihhailov ning kolmanda Marko Taro.