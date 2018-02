FOTOD | Rio de Janeiro olümpiaehitised kukuvad kolinal kokku

Vähem kui kaks aastat pärast Rio de Janeiro olümpiamängude toimumist on olümpiaehitised kas kasutuseta ja räämas või halb ehituskvaliteet põhjustab lausa kollapseid.

Värskelt varises kokku olümpiamängude eel valminud jalgrattatee. Vihmaste ilmade järel murdus tee sisse Sao Conrado ranna lähistel mitme meetrine sügavik.

See pole mitte esimene kord, kui sarnane juhtum Rio de Janeiros aset leiab. Tundub, et ehitajad pole just kõige kvaliteetsemat tööd teinud. Õnneks pole jalgrattateede kollapsid kaasa toonud inimohvreid.