FOTOD | Rahva maruline toetus viis Ott Tänaku Eesti aasta meessportlaseks!

Auhinnad:

Aasta parasportlased: Hans Teearu, Marja-Liisa Landar

Aasta noorsportlane: Kelly Sildaru

Aasta spordihing: Arno Sillat

Eesti ajaloo olümpiahetk: 2002. aasta Salt Lake City OM-i meeste 15 km klassikasõit

Suured Kristjanid:

Aasta võistkond: Eesti epeenaiskond

Aasta treener: Gheorghe Cretu

Aasta naissportlane: Julia Beljajeva

Aasta meessportlane: Ott Tänak

"Spordiaasta tähed 2017"

Eesti spordiaasta parimad 2017!

Tom: Imelik vähe oleks, kui nüüd parimateks sportlasteks valitakse sportlased kes poodiumile ei tõusnud, sportlaste asemel kes seda tegid. Usun, et Tänak sai Kristjani see aasta õigustatult, kuna emotsioone pakkus ta see aasta kuhjaga

see saare Ott: on läbi aasta kodukamara rahvast hullutanud ja isegi pisaraid silmist välja kiskunud ja ega see tänanegi suurt erine! Olgu Sul edu ka edaspidi ja hoia oma kaaslasi ja peret, kes jõudu annavad!

njah: Ma oleks Tänaku asemel Õiglase valinud. Või siis selle tõstja.Ju oli asi kusagil kuluaaride taga varem ära otsustatud.

Tänak tänas kõnes kaardilugejat Martin Järveoja, kõiki oma taustajõude ja perekonda. "Loodame ühel päeval selle tiitli ka koju tuua!"

Eesti aasta meessportlane on Ott Tänak!

Qw: Sildaru oleks pidanud saama, Beljajeva on tubli, aga hetkel ülehinnatud.

Beljajeva tõdes, et see Kristjan läheb uusaastakingitusena tema treenerile Natalja Kotovale, kes juhendajate arvestuses sellest ise napilt ilma jäi.

Eesti aasta naissportlane on Julia Beljajeva!

Gunnar Leheste: Cretu võiks anda paar trenni Eesti sportlastele selle kohta, kui "coolilt" on võimalik kõne pidada. Saal vahtis ja kuulas suu ammuli. Ovatsioonid olid metsikud.

Cretu lõpetas oma kõne puhtas eesti keeles: "Ükskord me võidame niikuinii!"

Tan: Mis juhtus? Ralli WRC pronks kaalub iga epee medali üle.

Eesti aasta treener on võrkpallikoondise juhendaja Gheorghe Cretu!

Eesti aasta võistkond on epeenaiskond!

Nüüd minnakse suurte Kristjanite juurde. Esimesena aasta võistkond.

Eesti ajaloo olümpiahetkeks valiti Salt Lake City olümpia meeste 15 km klassikasõit, kust saime mäletatavasti kulla ja pronksi.

Kui televiisoris oli reklaamipaus, siis kontserdisaalis intervjueeriti karjääri lõpetanud suusahüppajat Kaarel Nurmsalut. Tõnis Niinemets küsis, kas Nurmsalu kombinesoon on endiselt alles - temal pole elus kunagi kaaluga probleeme olnud ja ta on kuulnud, et Eesti taliolümpia vajab päästmist...

Aasta spordihing on Arno Sillat.

Aasta noorsportlane 2017 on Kelly Sildaru!

Aasta parasportlased on Hans Teearu ja Marja-Liisa Landar!

EOK president Urmas Sõõrumaa pikk kõne sisaldab endas ka üleskutset noorte tervise parendamiseks.

Esimese esinejana astub üles Genka.

Üritus on nüüd alanud - õhtujuhid Marko Kaljuveer ja Tõnis Niinemets avasid selle kummalise proloogiga.

Üks säravamaid saabujaid on seni olnud legendaarne fotograaf Lembit Peegel!

