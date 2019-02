FOTOD | Polaarmatka katkestanud eestlane: kui külmakahjustuseni on kaks minutit, siis õpid ruttu tundma, mida tohid ja ei tohi teha

Juht tervitab oma kaasaelajaid: "“Tere, sõbrad, tuttavad ja koostööpartnerid. Kirjutan Teile, sest inimesed on natuke mures, mis minuga toimub. Annan teada, et minuga on üldiselt kõik okei, vaid pisemad kahjustused, neist hullemaid suutsin ennetada. Ma luban, et kirjutan peagi ka täpsemalt, mis maratonil toimus. See võistlus on minutite mäng, kus valikuks võib osutuda jätkata või mõnest jäsemest ilma jääda. Seega ei saa ma jätta lahti seletamata, mis see olukord tegelikult tähendab. Muidu võib mõne jaoks see esmapilgul tunduda kui tore jalutuskäik? "

Positiivne selle võistluse juures on see, et sa ei tea iial, millal sinuga võib midagi juhtuda. See võib olla siis, kui soovisid saada kätte toitu jäätunud jope taskust, kui külmakahjustuste vältimiseks on aega 2 minutit. See võib juhtuda siis, kui näed hallutsinatsioone või sind tabab raske terviserike. 100 miili Yukon Arctic Ultra’l on tehtud, kuid ma ei ajanudki medalit taga. Need päevad ja ööd andsid mulle asendamatu kogemuse, mille käigus õppisin ennast tundma ja sain teada, mida kindlasti ei tohiks teha. Nüüd, kui mul on jäänud loetud päevad oma sünnipäevani, proovin taastuda. 20. veebruaril kell 13.00 jõuan Eestisse tagasi.“