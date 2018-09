FOTOD | Pirital süttis taas olümpiatuli. Vooremaa 1980. aasta tseremooniast: tõrvik ei süüdanud seal midagi

Tule süütamise tseremoonia peeti maha seoses olümpiatule aluse renoveerimistööde lõpule jõudmisega. Olümpiatule urn ja alus on ulatuslike ehitus- ja renoveerimistööde tulemusel saanud uue värske sisu ja ilme ning korda on tehtud ka olümpiamedalistide nimeplaadid. Olümpiatule alus on nüüdsest valgustatud. Pidulikel eripuhkudel on võimalik tuld taas süüdata.

Nagu 1980. aastal, süütas tule ka täna purjetaja Vaiko Vooremaa, kellel oli abiks tänavune purjetamise noorteklassi Zoom8 maailmameister, 13-aastane Angeliina Maria Isabel Õunap.

Vooremaa meenutas 38 aasta taguseid sündmusi täna hommikul Vikerraadio saates "Vikerhommik": "Ma mäletan seda, et oli hästi vaikne. See oli vist üks vähesed ilusaid ilmasid üldse tolle perioodi peale – oli selline piisavalt soe ja ei olnud väga palju tuult. See on mul siiamaani eredalt meeles, et kohutavalt vaikselt said inimesed istutud – kogu VIP-tribüünil ja teisel pool jõge olnud suuremal tribüünil. Täielik vaikus oli. Mul on selline tunne, et nad isegi kuulsid seda klõpsu seal sees – sest ega tõrvik ju midagi tegelt ei süütanud."