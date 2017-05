FOTOD: Nähtud ja pildistatud! Renoveeritud Kalevi spordihall täies hiilguses

Linnajuhid tutvustasid täna ajakirjanikele vastrenoveeritud ja taasavatud Kalevi spordihalli, kus juba õhtul kohtuvad Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalmängus BC Kalev/Cramo ning Pärnu Sadam.

1962. aastal ehitatud Kalevi Spordihalli renoveerimistööd algasid eelmise aasta kevadel. Kuna tegemist on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all oleva hoonega, siis eritingimustele vastavalt taastati esifassaadi pannoo, samuti restaureeriti kogu esifassaad ning maamärgina olev katlamaja korsten. Hoones säilitati fragmendid kunagistest tribüünidest ning kogu siseinterjöör on taastatud endisel kujul.

Hoone renoveerimisel soojustati spordihalli välisseinad ning katus. Spordihalli katusele paigaldati päikesepaneelid, millega köetakse soojaks spordihalli olmevesi. Spordihalli paigaldati LED valgustid, millega tagatakse kvaliteetsed teleülekanded. Samuti on välja ehitatud uued helisüsteemid ning paigaldatud on kõikidele rahvusvahelistele nõuetele vastavad tablood.

Spordihalli juurdeehitusse tulevad koreograafiasaal võimlejatele, laopinnad ja kontoripinnad. Sel suvel kolib Kalevi Spordihalli ka Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Kalevi Spordihallis saavad treeningaegu eelkõige pallimängualad: korvpall, võrkpall ja käsipall ning lisaks sellele saavad treeninguid korraldada ka iluvõimlejad.

Linna poolt tehtud investeeringu kogumahuks kujunes 8,6 miljonit eurot.

Tallinna linn ostis Kalevi Spordihalli hoone ja kinnistu 2010. aastal Eesti Spordiseltsilt Kalev 5,47 miljoni krooniga (350 000 eurot).