FOTOD | Monton ja Eesti Olümpiakomitee esitlesid olümpiakollektsiooni „1918“

Monton ja Eesti Olümpiakomitee esitlesid täna Tallinki laeva Victoria pardal värsket olümpiakollektsiooni, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Montoni kollektsioon PyeongChangi taliolümpiamängudeks kannab nimetust „1918“ja jõuab limiteeritud koguses jaemüüki alates tänasest. Kollektsiooni esitlesid Eesti spordi tulevikulootused, noored laskesuusatajad.

Monton on olümpialaste ametlikuks toetajaks olnud juba 13 aastat, spetsiaalselt olümpiamängudeks disainitud kollektsioone on Eesti sportlased kandnud nii Ateenas, Torinos, Pekingis, Vancouveris, Londonis, Sotšis kui ka Rio de Janeiros.

Monton ja Eesti Olümpiakomitee esitlesid olümpiakollektsiooni „1918“ Foto: Lilian Merila

„Seekordsed taliolümpiamängud on märgilised, sest leiavad aset samal aastal Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga. Seetõttu otsustasime viia Eesti disaini taaskord maailma ühele suurimale moelavale – olümpiamängudele – kus me saame läbi kollektsiooni ka edasi anda oma rahva lugu,“ ütles Montoni kollektsioonijuht Pille Lauring.

Eesti olümpiadelegatsiooni juht, EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on paraad- ja vabaajavormi puhul kõige tähtsam efektne ja eristuv väljanägemine. „Olümpiamängude avadefileel on sageli just paraadvorm see, mis otsustab, kui pikalt telekaamerad koondisel peatuvad. Paraadvorm peab seega olema särav, silmapaistev ja eristuv. Montoni paraadvorm on seda alati olnud ja Eesti olümpiakoondis kannab ka uut, ajaloost inspiratsiooni saanud vormi PyeongChangis uhkusega,“ ütles Raju.

Montoni olümpiakollektsiooni „1918“ esitlus toimus täna pärastlõunal Eesti põhjapoolses mereväravas, Tallinki kruiisilaeval Victoria. "Uue olümpiakollektsiooni esitluse korraldamine Tallinki laeval ei ole juhuslik valik. Mere kaudu oli meil okupatsiooniaastatel ühendus vabasse maailma ja meri ning Tallink on ka täna kõige olulisemaks väravaks Eesti ja meie saavutuste tutvustamisel eri rahvustele,” lausus Tallink Grupi müügi- ja turundusdirektor Margus Hunt.

2018 PyeongChangi Olümpiamängudele pühendatud erikollektsioon kannab Eesti Vabariigi sünniaasta järgi nimetust „1918“. „Soovisime luua midagi sellist, mis meeldiks sportlastele kui ka kõneleks Eesti lugu,“ ütles Montoni kollektsioonijuht Pille Lauring. Montoni olümpiakollektsioon „1918“ on põnev segu sportlikust, moodsast ja mugavast disainist. Montoni disainerid said erikollektsiooni loomisel inspiratsiooni esimese Eesti Vabariigi aegsest rõivamoest, mil esimest korda maailma ajaloos hakati tegelema spetsiaalselt sportimiseks mõeldud riietuse loomisega. Ajastut iseloomustavad mõnusad rullkraega kudumid, naistel pikendatud pihaosaga kleidid. „Lubame, et sellest erikollektsioonist leiab omale midagi iga eestlane, et tähistada ühiselt ja peomeeleolus Eesti sünnipäeva ning elada kaasa meie tublidele sportlastele taliolümpiamängudel,“ täiendas Pille Lauring.

Montoni PyeongChangi kollektsioon on valminud limiteeritud koguses ning on müügil Montoni brändipoodides üles Eesti, e-poes Andmorefashion.com, Tallinki kruiisilaevade Megastar ja Victoria pardal ning Sportlandi kauplustes.