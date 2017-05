FOTOD: Ligi 12 000 last ja president Kersti Kaljulaid jooksid Teatejooksul heategevuse nimel

Täna toimus 25 linnas üle Eesti juba kaheteistkümnendat korda heategevuslik Teatejooks, millest võttis osa rekordiliselt ligi 12 000 noort.

Tallinnas avas Teatejooksu president Kersti Kaljulaid, kelle sõnul kannab Teatejooks kahte olulist sõnumit. „Esiteks tuletab Teatejooks lastele ja noortele meelde, et liikumine on tore ja kasulik ning eriti hea on siis, kui seda saab teha värskes õhus koos sõpradega. Ning teiseks – teeme üheskoos rohkem head! Täna jookseme me selleks, et kutsuda inimesi üles annetama ja toetama lapsi, kes ise liikuda ei saa. Mõelgem kaasa, kuidas saab veelgi rohkem nende heaks ära teha ja oleme koos aktiivsed sõnumilevitajad, et abivajavaid lapsi veelgi paremini aidata,“ ütles president Kaljulaid.

Teatejooksul osalemisega kutsuvad lapsed üles helistama annetustelefonil 900 7777 (kõne hind 7 eurot), millega toetatakse liikumisvõime kaotanud laste ravi.

Teatejooksu ühe eestvedaja Erik Pallase sõnul ei osanud korraldajad rohkem kui kümme aastat tagasi oodata, et üritusest kasvab Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus. „Tuhandete eesti laste ja nende õpetajate jaoks on Teatejooks saanud iga-aastaseks traditsiooniks, kus osaletakse rõõmuga üha uuesti ja uuesti. See on võimalus tunda rõõmu liikumisest ja teha oma jooksuga head,“ ütles Pallas.

Teatejooks toimus samaaegselt 25 paigas üle Eesti. Esmakordselt joosti Muhus, Peetris, Tõrvas, Värskas ja Viimsis ning juba mitmendat korda jooksid lapsed Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Pärnus, Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Lapsed juhivad oma jooksuga tähelepanu annetamisvõimalustele. Tänavuse jooksu fookuses on 8-aastase Aleksei ja 17-aastase Matsi ravi toetamine. Mats on varem ka ise teiste laste aitamiseks Teatejooksul osalenud, kuid kolm aastat tagasi kaotas ta südame seiskumise tõttu nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Aleksei kaotas liikumisvõime sügisel põetud raske haiguse tagajärjel. Mõlemad vajavad paranemiseks taastusravi tavapärasest suuremas mahus. Teatejooksu toetajate abiga toetatakse laste järjepidevat ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsiooni Keskuses (HNRK). Kolmandik kogutud summast läheb teiste liikumisvõimetute laste ravi toetuseks HNRKs.