FOTOD: Jüri Ratas korraldab täna traditsioonilist Paul Kerese tänava maleturniiri

Täna toimub Nõmme mändide all seitsmendat korda Paul Kerese tänava maleturniir, mida Jüri Ratas on vabatahtliku meeskonnaga korraldanud juba 2011. aastast.

„Mul on hea meel, et seitsme aasta eest väikse ettevõtmisena alustanud malevõistlusest on saanud aastate jooksul nii tugev traditsioon, et mõne aasta vahelejätmisest ei saa olla juttugi. 2011. aastal osalesid võistlusel 24 tubli malehuvilist, kuid viimastel aastatel on osalejaid olnud ligi kümme korda enam. Loodame sellega anda oma väikese panuse Paul Kerese mälestuseks, aktiivse ajaveetmise toetuseks ning minu pikaaegse kodulinnaosa ellu,“ selgitas Jüri Ratas.

Käesoleval aastal toimub maleturniir kell 11.00-16.00 vanas harjunud kohas, Suure Meistri kodu lähedal, P. Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis. Paul Kerese tänava maleturniiri avasõnad ütleb tänavu Eesti Maleliidu president Ken Koort.

Paul Kerese tänava maleturniir toimub Nõmme Kevade raames ning on suunatud osalejatele üle Eesti. Osalejate hulgas on igal tasemel malehuvilisi – nooremaid ja vanemaid hobimaletajaid ning reitinguga malemängijad. Taas toimub kaks eraldi turniiri, üks kuni 12-aastastele lastele ja teine vanematele noortele ning täiskasvanutele.