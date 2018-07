FOTOD ja VIDEOD | Maailma suurimate musklitega naine ajab hirmu nahka! Doping on teinud oma töö?

barbell curl with armblaster💪 🔝Arnold Schwarzenegger style😁@Schwarzenegger who uses it in their training?) Сгибания с использованием армбластера💪 🔝Arnold Schwarzenegger style😁 кто использует эту клевую штуку, а может еще какието интересные приспособы в своих тренировках?) Sponsored by RPS NUTRITION @rps_nutrition #Maxfightgym #fuckskinnygethuge 😁 #трухина #кузнецова #bodygoals #arnold #bodybuilding #awesome #boobs #sexy #girlwithmuscles #biceps #omg #trainhard #armblaster

A post shared by Nataliya Kuznetsova RPS TEAM (@nataliya.amazonka) on Sep 11, 2017 at 4:22am PDT