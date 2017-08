FOTOD JA VIDEO | Universiaadikoondise teelesaatmisüritusel anti mõista, et Taipeist loodetakse medalilisa

Audentese spordigümnaasiumi aulas toimus täna XXIX Suveuniversiaadi Eesti delegatsiooni ametlik teelesaatmisüritus.

Delegatsiooni liikmetele anti igakülgne info, kuidas käituda saabumisel Taipeisse, millised on tingimused sportlaskülas ja võistluspaikades. Jagati kätte delegatsiooni ametlik varustus.

Taiwanile oodatakse enam kui kümmet tuhandet osalejat 170-st riigist. Sportlasküla avatakse 12. augustil, mil saabuvad sinna ka esimesed Eesti delegatsiooni liikmed.

Eesti sportlastest on universiaadidelt medaleid võitnud sellised nimekad sportlased nagu kahekordne maailmameister Nikolai Novosjolov, maailmameistrid Irina Embrich ja Heiki Nabi, olümpiavõitja Gerd Kanter ja paljud teised.

Ligi aasta kestnud ettevalmistused osalemiseks universiaadil on jõudnud lõppfaasi ja koondise liikmed on selgunud. Kokku on koondises 95 sportlast kaheteistkümnel erineval spordialal. Eesti sportlased lähevad universiaadil heade kohtade eest heitlema kergejõustikus, vehklemises, ujumises, iluvõimlemises, korvpallis, lauatennises, judos, sulgpallis, vibulaskmises, tennises, tõstmises, taekwondos.

Kaasa teevad ka eelmise universiaadi medalistid Juhan Mettis judos, Kaur Kivistik 3000 m takistusjooksus ja Nelli Paju naiste epees. Kergejõustiku MM-ilt siirdub universiaadile võistlema 400m tõkkejooksu poolfinalist Jaak-Heinrich Jagor.

Vaata, mida arvab eestlaste väljavaadetest Taipei universiaadil Eesti delegatsiooni juht Ants Veetõusme: