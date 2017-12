FOTOD JA VIDEO | Elulooraamatut esitlenud Ott Kiivikas: Marek Kalmus oli minu doping

Eesti tuntuim kulturist Ott Kiivikas esitles täna Viru Keskuse Rahva Raamatus oma biograafiat „Visa hing. Ott Kiivikas”.

Kiivikas lubas, et tema raamatus ei maalita tippspordist mingit idealistlikku klantspilti.

"Nii mõnigi tükk, millega omal ajal hakkama sain, pole eeskujuks tänastele noortele, aga ma arvan, et see kirjeldab seda, et vahel proovime maalida tippspordist idealistliku pildi. Need on üliinimesed: ei joo, ei suitseta, on eeskujulikud õpilased. Luuakse mingi üliinimese formaat. Usun, et selle raamatu lugeja tunneb: pagan, need on täpselt samasugused inimesed! Mitte küll kõik, aga valdav osa,” sõnas Kiivikas.

Homses LP-s ilmub eduka kulturisti elust ja karjäärist suur lugu läbi piltide: "Ott Kiivika totaalne muutumine. Kõhnast kossupoisist Mr Olympiaks."

Vaata pikemat intervjuud Kiivikasega videost!