FOTOD JA VIDEO | Eesti vanim takistuskrossijooks Icebug Kõva Mehe Jooks tõi starti ligi 800 osalejat

Täna südapäeval anti start Icebug Kõva Mehe Jooksule. Delfi TV vahendas üritust otsepildis, mida on nüüd võimalik täismahus järele vaadata. Lisatud ka mahukas galerii!

Juba 11. korda kogunevad takistuste- ja mudajooksu sõbrad Saunapunkti, et üheskoos nautida ekstreemsemat jooksuelamust. Stamina ja Saunapunkti poolt korraldatava Icebug Kõva Mehe Jooksu distants on traditsiooniliselt 10 km ja rada on adrenaliini tõstev ja meeldejäävaid emotsioone pakkuv. Krossijooksuks sobival rajal tuleb osalejatel läbida ja ületada erinevaid looduslikke ja spetsiaalselt jooksu jaoks ehitatud takistusi.

Osalejatele teevad raja läbimise meeldejäävalt raskeks läbi jõe ja üle heinapallide virna jooksmine, erinevate veetakistuste ületamine ja läbimine, mudas roomamine ja torudesse sukeldumine, tiheda metsatuka läbimine, üle müüri turnimine ning palju muud.