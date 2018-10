FOTOD JA VIDEO | Eesti jetisõitja õnnistas sisse uue võistlusmasina Kersti

Sel nädalal toimub USA-s, Lake Havasus selle aasta üks jetispordi suuremaid sündmusi IJSBA World Finals. Tegu on väga pika ajalooga võistlusega, tänavune sõidetakse seda 37. korda ja kohal on MM-sarja tipud, kellele pakuvad konkurentsi USA tippsõitjad.

Rahvusvahelise Veemoto Liidu UIM jooksva edetabeli liidripositsioonile tõusnud Marten Männi stardib võistlusele Pro Ski Modified klassis. Männi sõidab sellel hooajal USA-s toodetud Kommander GP1 Turbo jetiga ja selleks võistluseks sai ta uue, spetsiaalselt tema jaoks tehtud jeti. Uus sõiduvahend kannab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistavat sini-must-valget disaini. Samuti sai uus jett ka endale nime - Kersti.

Lake Havasu Arizonas on koht, mis on sellel nädalal maailma jetispordi tähelepanu keskpunktis. IJSBA World Finals on võistlus, kus on koos paljude klasside, teiste hulgas Ski klassi maailma paremik. Möödunud aastal osales ta seal esimest korda täiskasvanute klassis ja saavutas viienda koha, varem on olnud ta noorte klassides poodiumi kõrgeimatel astmetel. Pro Ski Modified klassi sõidud toimuvad pühapäeval, 7. oktoobril. Kokku sõidetakse kolm sõitu.