FOTOD | Eesti Vabariigi sünnipäevaks ilmus väärikas raamat "Eesti spordi lugu"

Raamatus on Eesti spordiajaloo kõige olulisemad etapid juba 19. sajandist alates. Lisaks leiab sealt Eesti spordikangelaste suurimad võidud ja kibedaimad kaotused, rikkaliku ja osaliselt seni avalikustamata fotomaterjali ning uusi põnevaid fakte spordi oluliste küsimuste kohta.

Raamatu autoriteks on suurte kogemustega Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ajaloolased Kalle Voolaid ja Kaarel Antons. Antonsi sõnul on kauaoodatud teos eriline just oma laiapõhjalise üldvaate tõttu. "Ma usun, et spordiraamat heas mõttes korrastab meie arusaama Eesti spordist - just spordiloo üldise kulgemise mõttes, mitte vaid ala või isikute kaupa," rääkis Antons. "Samal ajal on see üldine kulgemine esitletud sellisel kujul, et raamatut on hea ja huvitav lugeda nii kooliõpilastel kui süvahuvilisest spordisõbral."

Eesti Vabariik 100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on sport üks nendest valdkondadest, mis on Eestile maailmatasemel tähelepanu toonud. „Sajandi oluliste saavutuste talletamine raamatus on väärikas kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.“

Raamat on ilmunud koostöös Eesti Vabariik 100, Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumiga.