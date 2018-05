FOTOD | Eesti parimad rühmad jõudsid EM-i eelvõistlusel viiendale kohale

„Töö eri riikide neidudega on põnev väljakutse - venelannad on mentaalselt väga tugevad, eestlannadega oleme ses osas tööd teinud ja mul on tõesti hea meel, et koostöö on vilja kandnud,“ sõnas Antton Laine, kes lisaks Venemaa, Soome ja Eesti tipptiimidele töötab ka Fääri saarte naiskonnaga. Antton Laine kavad on võitnud üheksa MM-i kuldmedalit. „Minu jaoks on iga detail tähtis, usun, et kui teeme piisavalt ja professionaalset tööd ning naudime seda, mida teeme, siis tulevad punktid iseenesest,“ sõnas Antton Laine, kes on eestlastele tuttav ka mitme Vanemuise muusikali koreograafia loojana.

Juunioride finaal algab homme kell 12. Meistriklassi naised tulevad Euroopa meistri selgitamiseks vaibale kell 13.30.

