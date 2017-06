FOTOD | Eesti naislauatennisistid mängisid MM-il Hiina koondise tippudega

Saksamaal Düsseldorfis lõppenud lauatennise maailmameistrivõistlustel oli taaskord klass omaette Hiina koondis. Viiest kullast võideti neli, lisaks kamaluga hõbedaid ja pronkse.

Hiina tippudega said end otseselt võrrelda ka Eesti naislauatennisistid, kes pääsesid läbi kvalifikatsiooni individuaalturniiri põhitabelisse ehk 128 parema hulka.

Nii Valeria Petrova kui Aivi Avameri läksid kohe kokku hiinlannadega, kes mõlemad jõudsid samalt tabelipoolelt poolfinaali. Petrova kaotas hilisemale MM-hõbedale Zhu Yuling´ile 0-4 (3:11, 5:11, 3:11, 2:11) ja Avameri hilisemale MM-pronksile Liu Shiwen´ile samuti 0-4 (2:11, 2:11, 3:11, 5:11).

Naisüksikmängu MM-kulla võitis lõpuks kolmas hiinlanna Ding Ning.

Naispaarismängus jõudis Airi Avameri koos austerlanna Karoline Mischek´iga 64 parema hulka. Seal tuli vastu võtta kaotas Hongkongi paarilt Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie 0-4 (5:11, 10:12, 6:11, 3:11).

Meeste konkurentsis piirdusid Vallot Vainula ja Aleksandr Smirnov kvalifikatsioonimängudega.

Huvitav on märkida, et täiskasvanute MM-i noorim osaleja oli 9-aastane Türkmenistani poiss Ylyas Allanazarov, kelle isa on juhtumisi Türkmenistani lauatenniseliidu president.