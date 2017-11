FOTOD | Eesti aasta spordivabatahtlikuks valiti pärnakas Andres Tinkus, maailma auhinna pälvis kergejõustiku MM-i maskott

Tallinna Ülikoolis teist korda toimunud Spordisõprade ja -vabatahtlike inspiratsioonipäeva SCULT Fest 2017 raames valiti välja aasta parimad spordivabatahtlikud nii Eesti kui ka maailmas.

Eesti aasta spordivabatahtlikuks valiti Pärnu Kahe Silla Klubi liige Andres Tinkus.

"Andres on ehe näide hingega pühendunud spordivabatahtlikust. Pärnu Kahe Silla Klubis on ta tegutsenud juba üle 10 aasta. Meeskonnakaaslased kirjeldavad teda kui empaatilist kaaslast, kes austab head huumorit ja aktiivset eluviisi. Oma erialaseid teadmisi logistikavaldkonnas kasutab ta lisaks lennundusvaldkonnale väga edukalt ka spordivaldkonna järjepideva arendamise heaks," seisab SCULT Festi pressiteates.

Teised kategooriad:

EESTI AASTA SPORDIVABATAHTLIK NOOR – SIIM MÜHLBERG

Siim on entusiastlik noor vabatahtlik, kes motiveerib oma oleku ja tegudega teisi enda ümber. Vaid 14-aastasena suudab ta suhelda täiskasvanutega, lahendada jooksvalt probleeme ja juhtida üritustel olulisi valdkondi. Sellel aastal usaldati talle rajameeskonna juhi roll, millega sai väga edukalt hakkama. Tema pealehakkamist täis suhtumine tuleb südames olevast tahtest ja soovist muuta sporti veelgi populaarsemaks.

EESTI AASTA SPORDIVABATAHTLIKE INNUSTAJA KOOLIS - ANDRES LILLEMÄGI

Andres on Vaeküla Kooli (kool erivajadustega õpilastele) õpetaja ja skautide ringi juht. Ta on Vaeküla Kooli õpilasi ja vilistlasi innustanud vabatahtlikena osalema erinevatel Lääne-Virumaa sportlikes ettevõtmistes, andes neile aimu vabatahtlikku töö olulisusest. Lisaks oma kooli õpilastele on ta läbi Skautide Ühingu nakatanud noori ka mujalt. Mitmed kooli vilistlased on jätkanud spordivabatahtlikena ka pärast kooli lõpetamist.

EESTI AASTA SPORDIVABATAHTLIKE KAASAJA - ÜLENURME GÜMNAASIUMI VABATAHTLIKE GRUPP

Viimaste aastatega on Ülenurmes välja kujunenud üks seltskond pealehakkajaid noori. Seesama seltskond, kes end oma vabast ajast järgemööda erinevatele spordisündmustele välja on pakkunud, sh Klubi Tartu Maraton võistlustele, on innustuseks ja eeskujuks olnud paljudele koolikaaslastele. Noored said sügavat tunnustust ka rahvusvahelise Ülenurmes toimunud Pierre de Coubertin 2017 noortefoorumi komitee esinduselt. Esindus tõdes, et pole varem sellist aktiivsust ega abivalmidust oma foorumitel kohanud.

EESTI AASTA SPORDIVABATAHTLIKE SÕBER - RAILI HOLLO

Raili on noorsootöötaja Tähe Noorteklubis. Ta kaasab erinevatele sündmustele just Noorteklubi noori, kes on väga erineva taustaga. Osa neist on keerulistest peredest või erivajadustega. Viimased 3 aastat on ta juhtinud Klubi Tartu Maratoni üritustel vabatahtlike üksust, mis tegeleb finišeerijate veega turgutamise ja medalite kaelapanekuga. Oma sõbralikkuse, tasakaalukuse ja heade juhiomadustega motiveerib ta oma meeskonda ühtsena tegutsema ning üritusest üritusse taas kokku tulema.

EESTI AASTA SPORDIVABATAHTLIK - ERIAUHIND: ORIENTEERUMISE MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED TARTUS

Orienteerumise MMi korraldamise puhul oli korraldajatele algusest peale selge, et standardset lähenemismudelit sellise asja korraldamisel polegi olemas. Seda eelkõige seetõttu, et spordivõistlusele puudus pretsedent – tegu oli ühekordse rahvusvahelise suursündmusega. Sellegipoolest suudeti ettevõtmine igast küljest hästi läbi mõelda. Võistlusi näidati 139 riigi teleekraanidel üle maailma, rahvuskoondiseid osales MMil 50-st eri riigist. Spordiürituse korraldamisel oli abiks ligi 500 vabatahtlikku 20-st riigist, pealtvaatajate arv ületas tuhande, kellest valdav enamus tuli kohale väljastpoolt Eestit.

MAAILMA AASTA SPORDIVABATHATLKUD 2017 PEAAUHINDADE VÕITJAD

"SCULT CRAZY AWARD 2017" aasta kõige erinäolisema spordiettevõtmise eest maailmas võitis HERO THE HEDGEHOG

Hero on sügisel Londonis toimunud Kergejõustiku Maailmameistrivõistluste maskott, kes teenis auhinna välja oma erilise humoorikuse ja akrobaatiliste šedöövritega staadionil. Tema disainiga tuli lagedale 9-aastane Ellie, kes selgitas ideed BBC'le järgmiselt: "Siilid on kindlameelsed ja vaprad." Edasine oli Briti Kergejõustikuliidu bränding-meeskonna töö, kuidas neid omadusi kehastada. Hero ja võttis terve show enda kanda ja võitis sellega ka fännide südamed. Hero kostüümis toimetasid võistluste vältel neli erinevat akrobaati – oli ju siil nähtav ja tegus kõikidel võistluspäevadel ning igas võimalikus ja võimatus olukorras.

AASTA SPORDIVÕISTLUSE KORRALDAJA MAAILMAS - parima spordivabatahtlikke kaasava organisaatori auhinna võitis Special Olympics World Winter Games 2017.

Eriolümpia Talvemängud peeti tänavu Austria Alpides. Grazi, Schadmingisse ja Ramsausse kogunes üle maailma ligi 3000 vabatahtlikku, et teha Talvemängudest 2700 intellektipuudega sportlase jaoks unustamatu kogemus. Lisaks spordisündmustele viidi üritusel läbi erinevaid programme, et edendada valdkondi nagu tervis, haridus, sotsiaalne kaasamine ja integratsioon, kultuur, kunst ja palju muud. Vabatahtlike abi oli kõige nimetatu korraldamisel määrava tähtsusega.

(Eriolümpia on globaalne organisatsioon, mis tegeleb intellektipuudega spordisõprade ja vabatahtlike ning treenerite kokku viimisega. Iga aasta tehakse koostööd sadade tuhandete sportlaste ja treeneritega. Sportimis- ja liikumisvõimalusi pakkudes antakse inimestele võimalusi arendada oma füüsilist vormi, demonstreerida sooritusjulgust ja tunda rõõmu spordist.)

AASTA SPORDIVABATAHTLIK MAAILMAS - OLIVIA MARGAIN

Olivia on vabatahtlikuna osalenud paljudel nimekatel spordisündmustel üle maailma. Nagu mistahes valdkonnas, alustatakse lihtsamatest ülesannetest ja liigutakse edasi keerukamate juurde – tänaseks on Olivia olnud mitme suurürituse korralduskomitee liige ja meediasuhtluse koordinaator. Viimaste aastate eredamateks näideteks võib tuua Sochi Taliolümpiamängud 2014, Euroopa Mängud 2015, Rio Paraolümpia 2016. Sport on tema hinges olnud pisikesest peale. Olivia töötab igapäevaselt Prantsusmaal Jeanne d'Arc de Caluire'i nimelise spordiklubi rütmilise võimlemise osakonna juhataja ja peatreenerina.

SCULT on Eestist välja kasvanud rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine, mis viib omavahel kokku vabatahtlikke ja spordisündmuste korraldajaid, seda nii Eestis kui üle maailma. SCULT’i kaudu on käidud abiks kohalikelt võistlustest kuni rahvusvaheliste maratonide ja suurvõistlusteni välja – näites Lahti suusatamise MM-il Soomes ja IAAF Kergejõustiku Maailmameistrivõistlustel Londonis. Sport ja liikumisharrastus põhineb üle maailma suurel määral vabatahtlikel – näiteks nii London 2012 kui RIO 2016 olümpiamängude korraldamises lõi kaasa u. 70 000 vabatahtlikku. Soomes tehakse vabatahtliku tööna ära 99,5% sporditööst, Prantsusmaal 80% ja Hollandis 87%. Taanis ja Rootsis on vabatahtliku sporditöö panus suurem riigiorganite rahalisest panusest selles vallas.

Spordivabatahtlikuks saab hakata SCULT Estonia Facebookil lehel.