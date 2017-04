FOTOD: Balti ratastoolicurlingu meistritiitel tuli Eestisse

Täna Riias lõppenud Baltimaade võistkondlikul ratastoolicurlingu meistrivõistlustel võidutses Eesti ratastoolicurlingu tiim. Eestlased võtsid võidu turniiri kõikides mängudes, kindlustades meistritiitli finaalmängus tulemusega 6:3.

Eesti ratastoolicurlinguvõistkonna kapteni Viljar Villiste sõnul sõitis võistkond Riiga põnevas ootusärevuses. “Meie taktika oli näidata kogu turniiri jooksul väga tasavägist mängu ja head curlingut ning leida mängu jooksul see koht, kust vastasest mööda minna. Meie taktika töötas

- võitsime kõik neli mängu ja võidud tõi meile oskus olulistel hetkedel mitte vääratada ning mängus olevad võimalused realiseerida,” kirjeldas Villiste.

Ta lisas, et lõunanaabrite hea tase ratastoolicurlingus oli neile hästi teada. “Lätis ja Leedus on väga tugevad ratastoolicurlingu võistkonnad, kelle mängukogemus on oluliselt pikem kui meil. Oleme omavahel mõõtu võtnud igal aastal ja sel korral tõime võidu koju meie. Täna hommikul toimunud mängus läksime vastamisi Läti kõige tugevama võistkonnaga ja viskasime kaheksandas end'is platsi puhtaks,” rõõmustas võistkonna kapten.

Baltimaade ratastoolicurlingu meistrivõistlustel astusid võistlustulle viis võistkonda, nendest üks Eestist, üks Leedust ning kolm Lätist. Võistlused toimusid 14.-16. aprillil Riia curlinguhallis “Kērlinga halle”. Tegemist on iga-aastaste meistrivõistlustega. 2016. aasta meistritiitli võitis üks Läti võistkondadest, Eesti jäi toona kolmandaks.

Ratastoolicurlingut mängitakse segavõistkondades ning mängus on ülioluline viske täpsus, sest erinevalt tavacurlingust ei harja sportlased jääd kivi teekonna pikendamiseks ja suunamiseks. Eesti viieliikmelisse võistkonda kuuluvad Signe Falkenberg, Andrei Koitmäe, Lauri Murashov, Mait Mätas ja võistkonna kapten Viljar Villiste. Võistkond treenib Erkki Lille juhendamisel.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis.