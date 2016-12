Õhtu naelaks oli mõistagi Kristjanite väljajagamine neljas kategoorias: aasta meessportlane, aasta naissportlane, aasta võistkond ja aasta treener.

Aasta meessportlaseks valiti Rasmus Mägi, kes sai oma teise Kristjani hoolimata sellest, et Gerd Kanter teenis esikohapunktid nii spordiajakirjanike kui ka alaliitude käest. Rahvahääletusel Kanter aga esiviisikusse ei mahtunudki!

Aasta naissportlaseks valiti Ksenija Balta, kes edestas Kelly Sildarut ning Irina Embrichi. Olümpiapronksi võitnud sõudenelik sai parima võistkonna tiitli, parima treeneri Kristjani sai sõudemeeste juhendaja Matti Killing.

Rahvahääletusest võttis osa ligi 106 000 inimest. Kuid kelle rahvas parimaks valis ning milline oli spordialaliitude otsus, on veel müsteerium.

Teleülekande tegi galast esmakordselt Kanal 2, õhtut juhtisid Tõnis Niinemets ja Marko Kaljuveer.

"Spordiaasta Tähed 2016"

Detailsed hääletustabelid kõik ühes kohas ja korraga: http://sport.delfi.ee/news/varia/muu/delfi-graafik-vaata-kuidas-jagunesid-haaled-parimate-sportlaste-valimisel?id=76727692

Kontserdi lõpetab Ivo Linna ja "Viis viimast"

Nii jagunesid hääled:

Aasta meessportlane 2016 on Rasmus Mägi!

Aasta meessportlase auhinna annab üle Kaia Kanepi.

Enne viimase Kristjani väljakuulutamist esineb Liis Lemsalu

Balta lõpetas oma kõne sõnadega: "Pole tähtis, palju kordi sa kukud, vaid tähtis on, et sa tõused alati püsti."

Nii jagunesid parima naissportlase hääletusel punktid.

Aasta naissportlane on Ksenija Balta.

"Võttis alles aega. Seitse aastat. Loodetavasti teen sama numbri järgmisel aastal tulemuseks."

Parima naissportlase kuulutab välja Allar Levandi.

Enne põhiauhindade väljajagamist natuke köiel hüppamist. Klaveril endine kergejõustiklane Egle Uljas, köiel Jaan Roose.

Killing tänukõnes: "Olen väga tänulik nendele inimestele, kes mind märkasid sel aastal. Ühtegi sellist auhinda ei ole võimalik üksinda saavutada. Selleks peab olema kindlasti kodus hea toetus nii halvas kui ka heas. Mul on vedanud. Ilma nende meesteta kindlasti ei oleks seda tulemust tulnud. Neli aastat tagasi nad ühe sellise auhinna ulatusid mulle, et ma ei näeks unes, vaid iga päev seaks sihti selleks, et nelja aasta pärast see auhind koju tuua."

Aasta treener on neljapaadi juhendaja Matti Killing.

Kaljuveer: "Tundus igati loogiline, et aasta treeneri auhinna annaks üle aasta võistkond." Sõudjad jäävad lavale. Vaevalt nad Tõnis Sildarule selle Kristjani annavad...

Nii jagunesid hääled:

"Üllatus-üllatus"! Aasta võistkond 2016 on paarisaeruline neljapaat (Kaspar Taimsoo, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Andrei Jämsä)

Ongi aeg välja anda esimene Kristjan. Kohe selgub aasta võistkond.

Järjekordne esineja - Go Away Bird ja nende vasakukäeline kitarrist.

Esinevad Eesti juurtega Soome sportvõimlejad Oskar ja Robert Kirmes.

"Eestimaa spordihing" auhinna pälvib hokientusiast Timo Tints: "Väikelinna väikse kodanikuna on mul raske aru saada, millega olen selle au ära teeninud. Aga ju see on kuskilt niimoodi ette määratud."

Nordea publikule pakutakse intervjuud noorsportlase valimisel teiseks jäänud Kregor Zirkiga.

Nii jagunesid hääled parima noorsportlase hääletusel:

Ja siis muidugi veel reklaam...

Enne järgmist auhinda esineb Nordeas Mick Pedaja.

Aasta noorsportlane on Kelly Sildaru, kes täna saalis ei viibi, vaid edastab oma tänusõnad video vahendusel.

Aasta paraolümpiasportlased on Elisabeth Egel ja Kardo Ploomipuu. Juba päris mitmendat aastat järjest.

Tants ja trall jätkub...

Tõnis Niinemets teatas, et esimest korda spordiaasta gala ajaloos tuleb reklaamipaus! Selle peale lubas Kaljuveer, et edaspidi ükski oluline start Kanal 2 vaatajatel nägemata ei jää. Eks me näe...

Lembit Peegel tänukõnes: "Tänan teid! Panen käe südamele ja mulle meenuvad väga paljud asjad. Mis seal ikka. Siin ma olen. Läbi kahe sajandi olen pildistanud sportlasi. Aitäh teile."

ROK-i auhinna "Piire ületades" pälvib Eesti legendaarseim spordifotograaf Lembit Peegel.

Tõnis Niinemets küsis Urmas Sõõrumaalt, kas ta oleks ise saanud Eesti peaministriks, kui ta oleks EOK presidendivalimistel teiseks jäänud. "Igaüks jäägu ikka oma liistude juurde," vastas spordijuht.

Peagi kuulutatakse välja Rahvusvahelise Olümpiakomitee aasta auhinna "Piire ületades" laureaat.

Televaatajad nägid kokkuvõtet spordiaasta olulisematest hetkedest, publikut saalis lõbustasid Rocki tantsutüdrukud.

Publik on püsti ja teeb Islandi jalgpallifännide kuulsat sõjahüüdu!

Esimene esineja on end juba laval valmis pannud. Publik on kõik saalis. Nelja minuti pärast algab saade!

http://sport.delfi.ee/news/melu/uudised/fotod-punaselt-vaibalt-vaata-kes-saabuvad-nordea-kontserdimajja-spordiaasta-galale?id=76735048