FOTOD | 8000 osalejaga Ööjooks sai uued võitjad, kaasa lõi ka president Kersti Kaljulaid

„Olen plaaninud küll varemgi tulla, aga ööjooks on alati olnud teiste jooksude vahe peal. Pigem olengi tahtnud tulla siia poolmaratoni jooksma,“ kõneles ta.

Raivo Alla märkis, et tavaliselt sätib ta ennast sellisel kellaajal juba vaikselt kodus voodisse. „Ärkan tavaliselt hommikul enne kella kuut üles ja teen tööpäeva eel treeningu ära. Seetõttu oli see minu jaoks teistsugune kogemus. Võib arvata, et paljudele teistele samamoodi,“ ütles Alla.

Naistest tuli 21,1 km pikalt distantsilt rõõmust pakatavana esimesena finišisse Kaia Lepik (Täppsportlased). Põhjust rõõmustamiseks oli küllaga - Lepik püstitas ajaga 1:22.34 uue isikliku rekordi.

Teiseks platseerus Sofia Emelianenko (Time4Run) 1:27.32-ga ja kolmandaks Silvia Suvi 1:28.30-ga

„Väga hästi jäin rahule ja täiesti juhuslikult tuli isiklik rekord samuti. Leppisime treeneriga kokku, et vaatame ja jooksen tunde järgi. Ta ütles, et kui jalas on isiklik, siis võid joosta. Rahulikult lasin, nägu oli naerul ja tunne oli tore,“ kõneles Kaia Lepik. „Mulle meeldib ööjooks, sest olen ka ise õhtuinimene. Olen läinud staadionile lõigutrennegi tegema pärast kella kümmet õhtul. Mulle see täitsa sobib.“

Lepik kiitis samuti turvarattureid, kes ees sõitsid. „Poolmaraton on nii chill, et jõudsin raja ääres lastele patsugi lüüa,“ lisas ta naerdes.