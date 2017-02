Briti amatöörkriketimängijat Alex Taiti ootab raske operatsioon ja pikk taastumisperiood, kuna näkku lennanud pall murdis tal 15 luud.

"Nägin palli tagasi tulemas väga suurel kiirusel, järgmisel hetkel tabas see juba väga kõvasti mu pead. See oli kohutav tunne ja ma sain kohe aru, et mul on jama kaelas," vahendab Daily Mail Taiti sõnu.

Mehel on mõrad koljus, silmakoobastes, ninas, põsesarnades ja otsmikus. Heategevussaidil JustGiving.com kogutakse annetusi, et Taiti taastumine võimalikult valutult kujuneks. Eesmärgiks on kokku saada 10 000 naela, millest esimese 24 tunniga on koos juba 4500. Teiste seas on oma panuse andnud ka Inglismaa kriketikoondise kapten Joe Root.

Help support our popular player Alex Tait who suffered horrific injuries at our winter nets & faces a number of ops https://t.co/IPDrKHH8Jl pic.twitter.com/rwGWihD3FT

— Lightcliffe CC (@LightcliffeCC) February 22, 2017

Tait läheb operatisoonilauale homme. "Võib juhtuda, et ma ei näe enam parema silmaga kuigi hästi, kuid seda saame teada alles paari nädala pärast," lisas ta.

"Olen kriketit ja jalgpalli mänginud kogu oma elu ning saanud erinevaid vigastusi ja käinud ka operatsioonil, aga see ületab need kõik. Nüüd pean ma hüvasti jätma mõlema spordialaga, mida ma armastan."