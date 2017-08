FOTO | Vägev värk! Eesti pensionärid tulid veepallis maailmameistriks

Budapestis peetavatel veteranide maailmameistrivõistlustel tuli Kalevi Ujumiskooli 65+ võistkond veepallis maailmameistriks.

Kogu turniiri jooksul võitmatuks jäänud kalevlased alistasid finaalis itaallaste ASD Bogliasco tulemusega 4:2.

"Valmistusime turniiriks põhjalikult. Oleme koos mänginud kümme aastat ning veteranide turniiridel juba kogenud meeskond," sõnas Eesti võistkonna mängija Hillar Kangur võistluste kodulehele.

"Olime juba võitnud pronksi ja hõbeda ning see on meie esimene võit, nii et oleme väga õnnelikud. Turniir oli mõistagi raske, kuid võistlesime 15 mängijaga, nii et lisaks heale füüsilisele ettevalmistusele oli meil ka pikk pink, mis saigi lõpuks otsustavaks."

Kanguri sõnul on edu üheks pandiks Eesti aastatetagune veepallikultuur. "Kui meie noored olime, oli Eestis väga võimas veepallikultuur. Meie riigil on ka Nõukogude Liidu koosseisus kullale tulnud olümpiavõitja. Meie meeskond oli aga rahvusvaheline, mängijaid oli ka Peterburist ja Užgorodist. Jääme väga rahule!"